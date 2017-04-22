Birbirlerini Yaralayan İki Kardeş Adliyeye Sevk Edildi

SAMSUN'da miras meselesinden çıkan kavgada birbirlerini yaraladıkları iddia edilen 44 yaşındaki Çetin Y. ile kardeşi 42 yaşındaki Metin Y. polis tarafından adliyeye sevk edildi.



Olay dün İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi Canpolat Sokak üzerinde meydana geldi. Metin Y. ile ağabeyi Çetin Y. iki gün önce iddiaya göre miras meselesi yüzünden tartışıp kavga etti. Aynı binada oturan iki kardeş dün apartman girişinde karşılaşınca, tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi sonucu Metin Y. ağabeyinin sol kulağını ısırıp yaraladı. Çetin Y. de üzerindeki bıçakla kardeşini her iki elini kesti. Ellerinden yaralanan Metin Y. evden aldığı pompalı tüfekle ağabeyine ateş etti. Açılan ateş sonucu saçmalardan biri Çetin Y.'nin başını sıyırıp geçti. Olayın ardından yaralılar Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma başlatan polis tedavileri tamamlanıp taburcu edilen iki kardeşi gözaltına aldı.



Polisteki işlemleri tamamlanan Metin ve Çetin Y. kardeşler bugün adliyeye sevk edildi.



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