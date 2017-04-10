Birbirini Tanımayan Gönüllüler Çocuklar İçin Organize Oldu

Birbirini tanımayan gönüllüler çocuklar için organize oldu

İnternet üzerinden organize olan bir grup gönüllü, hazırladıkları 'Hayalimdeki Robot' projesi ile 81 ilden 3 bin çocuğun hayaline ulaştı

Projeye katılan çocuklar, çektikleri videolar ile hayalindeki robotun nasıl olduğunu anlattı



ANKARA - Birbirlerini hiç tanımayan internet gönüllülerinin hayata geçirdiği sosyal sorumluluk hareketi olan 'Hayalimdeki Robot' projesi kapsamında 81 ilden 3 binin üzerinde çocuk hayalindeki robotu anlattı.

Birbirlerini hiç tanımayan ve internet üzerinden organize olan bir grup, bilinçli sosyal medya kullanıcısı tarafından hayata geçirilen proje ile kendi videolarını hazırlayan çocuklar, hayal ettikleri robotun nasıl olması gerektiğini anlattı. 23 Nisan'ın Çocuk Bayramı olarak kabul edildiği 1927 yılına atfen, 1927 çocuğa 3 ay içinde ulaşmayı amaçlayan gönüllü ekip, 81 şehirden 3 binin üzerinde çocuğa ulaştı.

Amacı, iyi bir gelecek algısı için hayal kurmalarını sağlamak ve çocukların hayal dünyasına katkıda bulunmak olan proje kapsamında gelen videolar arasında projeye bireysel olarak katılan çocukların yanı sıra ailelerinden ya da öğretmenlerinden destek alarak katılanlar da bulunuyor. Ayrıca, projeyi Avrupa'dan duyup katılan çocuklar da azımsanamayacak sayıda. Projeyi duyan birçok kişi ve kurum da ücretsiz eğitim vermek ve robot parçaları göndermek için gönüllü oldu.

"Çocuklara hayallerinin değerli olduğunu hissettirmek istiyoruz"

İnternetin ve teknolojinin gelişmesine rağmen internete ve teknolojiye ulaşmakta zorluk yaşayan çocukların proje ile hayallerinin duyurulmasını amaçladıklarını belirten projenin mimarlarından Seda Çakmak, "81 ildeki çocuklarımıza ulaştık. Amacımız 1927 çocuğa ulaşmaktı ama kısa sürede amacı aşarak 3 bin çocuğa ulaştık. Her çocuğun hayalinin değerli olduğunu hissettirmek için bir yayınevi sayesinde projeye katılan çocuklara hem kitap hem de sertifika gönderilecek. Ayrıca sponsorlar sayesinde sağlanan hediyeler de gönderilecek. Özelikle bunu 23 Nisan'a yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Çocukların hayalini duyurmasına vesile olduk"

'Hayalimdeki Robot' isimli projeye birbirlerini hiç tanımayan internet kullanıcısı gönüllülerin destek verdiğini kaydeden Seda Çakmak, sosyal sorumluluk projesi olan 'Hayalimdeki Robot'a destek veren gönüllülerin kar amacı gütmediklerinin altını çizdi. 3 bin çocuğun hayallerini anlattığı proje sayesinde çocukların hayal etmelerini sağlamak ve bakış açılarına bir şeyler katmak istediklerini söyleyen Seda Çakmak, "Çocuklar hayallerindeki robotu bir kağıda çizip ya da maket haline getirip 30 ile 45 saniye arasında video çekip öğretmenleri sayesinde hayalimdekirobot.com kanalına yüklediler. Şırnak'taki, Bingöl'deki bir çocuğun hayalini duyurmasına vesile olduk. Bu bizi çok gururlandırdı" diye konuştu.

Projede 45 gönüllünün yer aldığının altını çizen Seda Çakmak, "Bu 45 kişi birbirini hiç görmedi. İnternet üzerinden organize olduk. Koordinasyonumuz Ankara'dan sağlandı. Projede yer alan 45 kişinin yüzde 90'ı öğretmen. Tamamen bilinçli öğretmenlerden, öğrencilere gelecek katmak adına harika bir grup oluşturduk" şeklinde konuştu.

Çocukların hayalindeki robotlar arasından en dikkat çekici olanların ev işi yapan, annelerine yardım eden, ekmek almaya giden, engellilere yardımcı olan, sokak hayvanlarını koruyan, savaşları engelleyen, canlı bombayı tespit eden, çevre dostu, hemşire robotlar olduğunu söyleyen Seda Çakmak, daha çok insana ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

81 ilde atölyeler düzenlenecek

Çocuklar tarafından hazırlanan videolar Youtube'da ve www.hayalimdekirobot.com adresinde yayınlanırken, hazırlanan sertifikalar, bilim ve teknik içerikli kitaplar ve hediyeler 23 Nisan'da çocuklara ulaştırılacak. Projenin son bölümünde ise gönüllüler tarafından her ilde robot üretimi, yazılım ve kodlama içerikli atölyeler düzenlenerek çocukların ufuklarına katkı sağlanacak.