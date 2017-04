Bir kürdan sadece kürdan mıdır?



Peki yuvarlak bir kapak?



Tabiki hayır!



Akmerkez'de Take a Seat'in içinde yer alan FineKids çocuklar için özel olarak tasarlanmış mutfağında minik şeflerimiz ile birlikte birbirinden eğlenceli tabaklar yapıyoruz.



Neşeli Tabaklar Workshop'u ile kürdanlar gülen ağızlara, yuvarlak kapaklar ise kocaman gözlere dönüşüyor.



FineKids'e gelen çocuklar mutfakta kaliteli ve eğlenceli vakit geçirirken ebeveynler leziz yemeklerin tadına bakıyor, kahvelerini yudumluyor.



Çocuklara özel tasarlanmış birer adet aşçı şapkası ve aşçı önlüğü hediye edilecektir.



Yaklaşık 60 dak. sürecek olan kurabiye atölyesini 5 – 9 yaş arası çocuklar için öneriyoruz.



Çocukların etkinliğe en az 1 yetişkin ile gelmeleri gerekmektedir. Etkinlik sadece çocuklar için organize edilmiştir.



22 ve 23 Nisan



1. Seans: 15: 30 – 16: 30



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Take A Seat



Mekan Adresi : Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi, No: 56 Akmerkez Alışveriş Merkezi Food Court katı



Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Birbirinden Neşeli Tabaklar Yapıyoruz



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır