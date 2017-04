2. yılımızı kutlarken söylemiştik: Tezgahçılar'ın en güzel yanı bu kadar yaratıcı, zeki, yetenekli insanı bir şekilde etrafında toplayabilen bir oluşum olması.



Bugüne kadar binlerce(evet binlerce) güzel insana bir şekilde dokunduk. Aralarında harika sanatçılardan başarılı yöneticilere, zeki girişimcilerden genç yeteneklere kadar her alandan insanlar var!



Ve şimdi!



Tüm bu insanları bir araya getirdiğimiz, birlikte nice projeler ve "iş konuşacağımız" şahane bir parti yapıyoruz!



Sizi onlarca yetenekli ve zeki insan ile tanıştıracak, onlarla birlikte beyin fırtınaları yapmaya kışkırtacak müthiş bir oyun tasarladık. Şehrin şu sıralar en gözde buluşma mekanı (TimeOut 2016 Ödülleri'nde bu ödülü alan) ThePopulist'e girdiğiniz anda kendinizi bu oyunun içinde bulacak ve insanlarla iş konuşacaksınız!



Etkinliğe kartvizit olmadan girmek kesinlikle yasak!



Giriş: 41 TL (İnternet ön satışı)



Kapıda: 50 TL



Son 4 ayda eğitimlerimize katılmış Tezgahçılar'a ücretsiz!



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : The Populist



Mekan Adresi : Tarihi Bomonti Bira Fabrikası, Birahane Sk. No: 1-D Bomonti - İstanbul



Başlangıç Saati : 12.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Biraz İş Konuşalım! (İş Ağı Partisi)



Tür : Festival



Ücretlimi? : Hayır