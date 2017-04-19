Bırakın Trabzonspor'a Gideyim"

Trabzonspor'un yeni sezonda kadrosunda görmek istediği futbolculardan olan Osmanlıspor'un Senegalli futbolcusu Badou N'diaye'nin bordo-mavili takıma gelmek için gemileri yaktığı belirtildi. Geçen sezon başı ve ara transfer döneminde oyuncunun transferine tüm girişimlere rağmen izin vermeyen başkent ekibinin bu kez oyuncuyu elinde tutamayacağı belirtiliyor.



BIRAKIN GİDEYİM



Daha önce Karadeniz ekibine "Trabzonspor'un 50.yıl kadrosunda olmak istiyorum" şeklinde haber gönderdiği kaydedilen 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun Osmanlıspor yönetimine de "Sezon sonu ayrılacağım. Trabzonspor beni istiyor ve gitmek istiyorum" şeklinde kararını ilettiği öğrenildi. Başkent ekibinin de N'diaye'ye "Sezon bitsin görüşelim" dediği öğrenildi.



(Medyatrabzon)