Bir Zamanların Efsanesi Sahil Güvenlik'in Sinema Uyarlamasından Yeni Fragman Geldi

90'ların en çok konuşulan ve izlenen dizilerinden birisi olan, toplamda 11 sezondan ve 243 bölümden oluşan Sahil Güvenlik'in sinema uyarlaması Baywatch, asıl hikayeyi Seth Gordon'un yönetmenliğinde aksiyon dolu ve modern bir şekilde günümüze uyarlıyor.



Dwayne Johnson ve Zac Efron'un başrollerini üstlendiği Baywatch'da onlara; Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach, Hannibal Buress, Charlotte McKinney, Ana Flavia Gavlak ve Rob Huebel gibi önemli isimler eşlik ediyor.



Baywatch'ın 2 Haziran tarihinde vizyona girerek izleyicilerle buluşacağını belirtmekte fayda var.