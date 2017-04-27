Bir Zamanlar Podyumları Sallayan Nur Gümüşdoğrayan Şimdi Evinin Kadını Oldu

2014'te işadamı Sarp İbrahimoğlu'yla evlenip podyumlara veda eden Nur Gümüşdoğrayan, önceki gün kızı Leyla ile Bebek'teydi. Eski manken, "Evimin kadını oldum" dedi.

"SADECE KIZIMLA İLGİLENİYORUM"

Minik bebeğiyle güneşli havanın tadını çıkaran eski manken, "Evlendikten sonra evimin kadını oldum ve şimdi de kızımla ilgileniyorum. Ama sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılacak defilelerde podyuma çıkarım" dedi.