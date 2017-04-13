Bir Zamanlar Gazinoda"Nın Galası Yapıldı

Hadun Dormen'in yazıp başrolünde oynadığı ve yönetmenliğini Ali Altuğ'un yaptığı "Bir Zamanlar Gazinoda" adlı tiyatro oyununun galası gerçekleştirildi.



Kenter Tiyatrosu Sahnesi'nde Sahne Tozu Tiyatrosu prodüktörlüğünde galası gerçekleşen oyunda, Kerem Atabeyoğlu, Almıla Uluer, Ruhsar Öcal, Murat Buyruk ve Caner Tör gibi isimler yer alıyor.



Oyunun kendisine heyecan verdiğini söyleyen Haldun Dormen, "Öncelikle Kenter Tiyatrosu'nda sahnelemenin ayrı bir heyecanı oldu. Yıllarca burada güzel oyunlar izledik. Sanıyorum oyunumuz da güzel karşılandı. İnsanları güldürdük ve devamının da geleceğini düşünüyorum." dedi.



Oyunun konusu



Yıllar önce yaptıkları tüm oyunlarla izleyenleri kırıp geçiren, herkesin gönlünde taht kurmuş iki eski komedyenin şöhreti, artık geçmişin tozlu sayfaları arasında kalmıştır. Geçmişte yaşanan tatsız bir olaydan dolayı, bir gece yollarını ayırmışlar ve yıllarca bir daha asla görüşmemişlerdir. Fakat hiç beklenmedik bir anda gelen teklifle, yeni bir proje için tekrar bir araya gelirler. Oyun, bu iki eski dostun aralarındaki husumeti çözüp, tekrar özledikleri o şöhrete kavuşmalarını anlatıyor.