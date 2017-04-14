Haldun Dormen'in yazıp başrolünde oynadığı "Bir Zamanlar Gazinoda" 14 Nisan'da Kenter Tiyatrosu Sahnesi'nde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Yıllar önce yaptıkları tüm oyunlarla izleyenleri kırıp geçiren, herkesin gönlünde taht kurmuş iki eski komedyenin şöhreti artık geçmişin tozlu sayfaları arasında kalmıştır. Geçmişte yaşanan tatsız bir olaydan dolayı bir gece yollarını ayırmışlar ve yıllarca bir daha asla görüşmemişlerdir. Fakat hiç beklenmedik bir anda gelen teklifle yeni bir proje için tekrar bir araya gelirler. Bakalım bu ilki eski dost aralarındaki husumeti çözüp tekrar özledikleri o şöhrete kavuşabilecekler mi…



Yazar: Haldun Dormen



Yönetmen: Ali Altuğ



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Kenter Tiyatrosu



Mekan Adresi : Halaskargazi Caddesi No: 9



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Bir Zamanlar Gazinoda



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır