Çağlar İşgören tarafından 2005 yılında İzmir'de kurulan, sanat danışmanlığını Haldun Dormen'in üstlendiği Sahne Tozu Tiyatrosu'nun prodüktörlüğünde hazırlanan "Bir Zamanlar Gazinoda" adlı oyun Nisan ayında seyirci ile buluşacak.

Haldun Dormen'in yazdığı "Bir Zamanlar Gazinoda" 13 Nisan Perşembe saat 20.30'da Kenter Tiyatrosu'nda prömiyer yapacak. Haldun Dormen ve Kerem Atabeyoğlu'nun başrolleri üstlendiği oyunun kadrosunda Ruhsar Öcal ve Almıla Uluer Atabeyoğlu'da yer alıyor.

Oyunun yönetmenliğini ise Ali Altuğ yapıyor.

OYUNUN KONUSU

Yıllar önce yaptıkları tüm oyunlarla izleyenleri kırıp geçiren, herkesin gönlünde taht kurmuş iki eski komedyenin şöhreti artık geçmişin tozlu sayfaları arasında kalmıştır. Geçmişte yaşanan tatsız bir olaydan dolayı bir gece yollarını ayırmışlar ve yıllarca bir daha asla görüşmemişlerdir. Fakat hiç beklenmedik bir anda gelen teklifle yeni bir proje için tekrar bir araya gelirler. Bakalım bu iki eski dost aralarındaki husumeti çözüp tekrar özledikleri o şöhrete kavuşabilecekler mi…