Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU NE?

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi.

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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