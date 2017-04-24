TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, Beşir Derneği iş birliğiyle başlattıkları Türkiye'nin en büyük projesi olan "Bir Yudum Su Çare Sensin" projesi kapsamında, susuzluk çeken ülkelerde bin su kuyusu açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



Kartepe Arslanbey Tır Kamyon Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'nde (ARSTAŞ), tırların dorselerine projenin tanıtım afişlerinin giydirilmesi için düzenlenen törende konuşan Erdoğan, Afrika'da birçok ülkede susuzluktan ölmek üzere olan insanların bulunduğunu belirtti.



Afrika'da susuzluk çeken vatandaşlara yönelik su kuyuları açılması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:



"Tırlar tüm Türkiye'de gezmeye başladı. Desteklerinden ötürü kooperatif başkanı Şükrü Arslan ve yönetimine teşekkür ediyorum.Bir su kuyusu 130-150 bin kişinin ihtiyacını karşılıyor. Beşir Derneği şu ana kadar 130 su kuyusu açtı. Bizim çalışmalarımızla 20 kuyu açıldı. Türkiye genelinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor."