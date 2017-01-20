Bir Yılda Türkiye Nüfusunun 15 Katı Yolcu Taşıdı

İETT verilerinden derlenen bilgiye göre, İETT tarafından hizmet veren otobüs, özel halk otobüsü, metrobüs ve nostaljik tramvayların kullanım oranı her geçen yıl artıyor. İstanbul'da, İETT bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları ile geçen yıl 1 milyar 140 milyon 323 bin 918 kişi yolculuk yaptı.

TOPLU TAŞIMAYI KULLANANLARIN SAYISI ÇİN İLE YARIŞIYOR

İETT'nin toplu taşıma araçlarını kullanan toplam kişi sayısı, her yıl, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin nüfusu ile yarışıyor. Buna göre son 5 yıldır, 1 milyarın üzerinde İstanbullu söz konusu toplu taşıma araçlarını tercih ediyor.

Bu kapsamda, İETT'yi tercih eden yolcu sayısı, 2011'de 894 milyon 711 bin 107 kişi oldu. Bu sayı, tarihinde ilk defa 1 milyar barajını aştığı 2012'de 1 milyar 69 milyon 860 bin 752 kişi, 2013'te 1 milyar 141 milyon 779 bin 940, 2014'te ise 1 milyar 306 milyon 963 bin 973 sayısını buldu. 2015'te 1 milyar 215 milyon 702 bin 107 kişiye ulaşan yolcu sayısı, geçen yıl ise 1 milyar 140 milyon 323 bin 918 olarak gerçekleşti.

Bu çerçevede, son 5 yılın verileri dikkate alındığında, İETT ile taşınan yolcu sayısı, dünyada en fazla nüfusa sahip Çin'in yaklaşık 4 katına ulaşarak, 5 milyar 874 milyon 630 bin 690 oldu.

EN ÇOK ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ KULLANILDI

Son 5 yıllık verilere göre, en fazla yolcu özel halk otobüsleri ile taşındı. Buna göre, söz konusu araçlarla 5 yılda 2 milyar 860 milyon 609 bin 852 kişi yolculuk yaparken, bu sayı geçen yıl 432 milyon 381 bin 97 kişiyi buldu.

Aynı sürede, diğer otobüslerle 1 milyar 66 milyon 970 bin 828 kişi taşınırken, bu sayı geçen yıl 233 milyon 71 bin 242 oldu.

Kurulduğu günden beri özellikle hızı nedeniyle İstanbulluların tercihinde ilk sıralarda yer alan metrobüsle geçen yıl 253 milyon 839 bin 361, 5 yılda ise 1 milyar 202 milyon 915 bin 871 kişi taşındı.

Taksim-Tünel hattında hizmet veren nostaljik tramvayı ise 5 yılda 2 milyon 792 bin 736, geçen yıl da 507 bin 329 kişi tercih etti.

Dünyanın en eski 2. metrosu olan, Karaköy-Beyoğlu arasında çalışan Tünel'le ise 5 yılda 24 milyon 217 bin 727, geçen yıl ise 3 milyon 793 bin 485 kişi yolculuk yaptı.