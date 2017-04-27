Bir Yıl Önce Başladığı Kick Boksta İki Ayrı Kategoride Dünya Şampiyonu Oldu

Bir yıl önce başladığı kick boksta iki ayrı kategoride dünya şampiyonu oldu



GAZİANTEP - Gaziantep'te bir yıl önce kick boksa başlayan 13 yaşındaki Saadet Arslan, ilk defa katıldığı uluslararası arenada iki ayrı kategoride birden şampiyonluk kazandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Kumla kırsal Mahallesi'nde yaşayan Kumla Ortaokulu öğrencisi Saadet Arslan, öğretmenlerinin tavsiyesi ile Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi'ne giderek, kick boks dersleri almaya başladı. Yaklaşık 1 yıl önce spora başlayan Saadet Arslan, 1 yıl içerisinde katıldığı müsabakalarda 6 madalya kazandı. Son olarak, 6-9 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya'da düzenlen uluslararası kick boks şampiyonasına katılan Saadet Arslan, burada ise 46 ve 50 kilo kategorilerinde şampiyon olarak 2 altın madalyanın sahibi oldu. Arslan, 17 ülkeden bin sporcunun katıldığı şampiyonada, Türkiye'ye 2 adet birincilik getirdi.

Başarısının ardından Gaziantep'e dönen sporcu, Halk Eğitim Merkezi ve Kulüp Müdürü Cem Kayar, Müdür Yardımcısı Kenan Aykut ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ile birlikte Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'yi ziyaret etti.

Spora öğretmenlerinin sayesinde başladığını anlatan Arslan, hedefinin milli takım forması ile dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmak olduğunu ifade ederek, "Bir yıldan beri sporla ilgileniyorum ve spor hayatımın vazgeçilmezi oldu. Spora başladığım günden beri 8 madalya ve 2 şampiyonluk kazandım. Milli takıma girerek, yeni şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Bolu'da 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 15 Temmuz Şehitler Kick Boks Şampiyonası'nda inşallah birici çıkıp, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyorum. Milli takıma girerek ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.

"Amacımız dünya çapında dereceler elde etmek"

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, bundan sonra da uluslararası arenada ve dünya çapındaki şampiyonalarda dereceler elde etmek istediklerini vurgulayarak, "Bizim bu spor kulübü ana kurucusu hokey olmak üzere taekwondo, futbolda, güreş ve boksta çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Amacımız ilçemizi, ilimizi, Gaziantep'ten sporcularımızın çıktığını tüm ulusa, ülkemize duyurmak. Bugüne kadar başarılı sporcularımız bunları gayet iyi bir şekilde gösteriyor. Bundan sonda da Gaziantep'imizi, ülkemizi ve dünyamızda ses getirecek şekilde temsil etmek olacaktır" dedi.

13 yaşındaki şampiyonu tebrik eden Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise şunları söyledi:

"İlçemiz Nizip'i gururlandıran bir tablo. Öğrencimiz 1 yıllık spor hayatında çok önemli bir şampiyonluk kazandı. Bu bizim için çok önemli. Şampiyonluk elbette önemli ama daha çok belki mühim olanı arkadaşlarına spora ilgi duyan çevresindeki arkadaşlarına bir başlangıç için adım atmaları için bir vesile oldu. Çünkü günümüz dünyasında sporun hayatımız da ne kadar önemli olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Özellikle teknolojinin çok yaygın kullanıldığı bağımlılıkların bu alanda arttığı bir dönemde sporun hayatımızdan çıktığına şahit oluyorduk. Son yıllarda özellikle hem Gençlik ve Spor Bakanlığının hem yerel yönetimlerin, milli eğitim müdürlüklerinin, gençlerin, çocukların çok erken yaşta sporla tanışmaları sporun tabana yaygınlaşması ile ilgili desteklerinin artması ile birlikte özellikle okul sporlarında yaygınlaşması ile birlikte bir yerde bizler spora ilginin ve alakanın arttığına şahit oluyoruz."