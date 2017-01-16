Bir Yıl İçinde Milyarlarca Dolar Dış Borç Ödenecek

Türkiye'de kamu ve özel sektörün Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 163,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu borç stokunun 19 milyar dolarlık bölümü, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü'nün yüzde 15.5, Merkez Bankası'nın yüzde 0.5 ve özel sektörün de yüzde 84.0 paya sahip olduğu belirlendi.

Merkez Bankası verilerine göre, Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli olarak alınan dış borçlar ise 100.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6.9 azalarak 60.5 milyar dolara gerilerken, banka dışı sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8.0 artarak 40.2 milyar dolara çıktı.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2015 yıl sonuna göre yüzde 30.6 azalışla 15.8 milyar dolara, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5.0 azalarak 14.5 milyar dolara indi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 6.5 artışla 31.4 milyar dolara çıktı.Borçlu bazında incelendiğinde, çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2015 yıl sonuna göre yüzde 15.3 artarak 16.8 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4.2 azalarak 83.9 milyar dolara geriledi.Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51'i dolar, yüzde 30.6'sı euro, yüzde 15.6'sı TL ve yüzde 2.8'i diğer döviz cinslerinden oluştu.