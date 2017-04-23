Yetim Öksüz ve Mağdurlar ile Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (Yetim-Der), "Bir Yetimi de Sen Sevindir" kampanyası ile 300 yetim çocuğu pikniğe götürdü.



Kayapınar ilçesinde ki bir tesise gelen çocuklar, top ve satranç oynadı, hayvanat bahçesini gezdi.



Yetim-Der Bağlar İlçe Temsilcisi Vedat Bilge, yetim aileleri arasında Sur'daki terör mağduru ailelerin de bulunduğunu söyledi.



Bilge, yetimleri her yıl piknikte bir araya getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:



"Yetim-Der olarak geçen yıl başlattığımız yetimleri güldürme pikniklerini geleneksel hale getireceğiz. Bir hayırseverin desteğiyle yetim çocukları pikniğe getirdik. Çocuklar burada çok güzel bir şekilde eğlenip oynuyorlar. Onların bu sevinçleri karşısında biz daha seviniyoruz. Çünkü yetimin sevinci bizim sevincimizdir."



İki çocuğuyla pikniğe gelen Fatma Kuzu da, eşinin 9 yıl önce hayatını kaybettiğini, imkanı olmadığı için çocuklarıyla bu tür etkinliklere katılamadığını söyledi.



Çocuklarının çok mutlu olduğunu belirten Kuzu, katkısı olanlara teşekkür etti.



Çocuklardan Güzel Yutaz (12) da, "Bu dernek yetim kalan çocuklar içindir, burası yetimlerin derneğidir. Yetim-Der, çocukları eğlendirmek sevindirmek istiyor." dedi.