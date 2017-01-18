Bir Windows Telefon Daha Kayboldu!

Windows Phone'lu telefonlar ilginç şekilde yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Geçtiğimiz haftanın başında Microsoft, Lumia 650 ve Lumia 735 akıllı telefonlarını Amerika Microsoft Store'dan kaldırmıştı. Onu takip eden gün ise, AT&T Lumia 640 XL aynı kaderi paylaşmıştı. Bu defa da Acer Liquid Jade Primo ortadan kayboldu.



Acer'ın IFA 2015 fuarında tanıttığı Windows Phone'lu akıllı telefonu Liquid Jade Primo, yaklaşık 15 ay satışta kaldıktan sonra şimdi ortadan kaybolmuş durumda. Ancak bu durum şu an Amerika Microsoft Store'da geçerli. Telefon, İngiltere mağazasında ise yer alıyor.



Şu an Amerika stoklarında bulunan Windows Phone telefonlar olarak HP Elite x3 Bundle, HP Elite x3 Lap Dock Bundle, Blu Win Jr LTE, Blu Win HD LTE, Microsoft Lumia 550 ve AT&T Microsoft Lumia 950 yer alıyor. Acer Liquid M330, Microsoft Lumia 640 XL, Microsoft Lumia 950 ve Microsoft Lumia 950 XL ise stok dışı. Elbette şimdi bunlara bir de Liquid Jade Primo eklenmiş durumda.



Önümüzdeki günlerde Amerika mağazası stokları yenilenecek mi yoksa benzer kaderi İngiltere mağazasında da mı göreceğiz, bunu zaman gösterecek.