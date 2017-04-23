Ankara Sanat Tiyatrosundan yepyeni bir oyun; Bir Valize Ne Sığar



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Ankara Sanat Tiyatrosu



Mekan Adresi : İzmir Cad. Ihlamur Sok. 7-A



Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Bir Valize Ne Sığar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır