Ankara Sanat Tiyatrosundan yepyeni bir oyun; Bir Valize Ne Sığar



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Ankara Sanat Tiyatrosu



Mekan Adresi : İzmir Cad. Ihlamur Sok. 7-A



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Bir Valize Ne Sığar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır