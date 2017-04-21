Bir Valize Ne Sığar
Ankara Sanat Tiyatrosundan yepyeni bir oyun; Bir Valize Ne SığarDetaylar : İl : Ankaraİlce : ÇankayaMekan : Ankara Sanat TiyatrosuMekan Adresi : İzmir Cad. Ihlamur Sok. 7-ABaşlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 21.04.
Ankara Sanat Tiyatrosundan yepyeni bir oyun; Bir Valize Ne Sığar
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Ankara Sanat Tiyatrosu
Mekan Adresi : İzmir Cad. Ihlamur Sok. 7-A
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Bir Valize Ne Sığar
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io