Bir Valize Ne Sığar

Ankara Sanat Tiyatrosundan yepyeni bir oyun; Bir Valize Ne SığarDetaylar : İl : Ankaraİlce : ÇankayaMekan : Ankara Sanat TiyatrosuMekan Adresi : İzmir Cad. Ihlamur Sok. 7-ABaşlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 21.04.

Bir Valize Ne Sığar

Ankara Sanat Tiyatrosundan yepyeni bir oyun; Bir Valize Ne Sığar

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Ankara Sanat Tiyatrosu

Mekan Adresi : İzmir Cad. Ihlamur Sok. 7-A

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Bir Valize Ne Sığar

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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