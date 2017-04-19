Bir Tweet'le Başlayan Şaka Gerçeğe Döndü, Haluk Levent Parti Kuruyor

Referandum günü bir seçemen oy kullanma kabininde üzerine "Haluk Levent parti kursun oy verelim!" yazdığı bir kağıdın altına tercih mührünü basıp fotoğrafını çekti. Fotoğrafı Haluk Levent'in hesabını etiketleyerek Twitter hesabından paylaştı.

"BANA BİR PARTİ İSMİ BULUN"

Bu tweet'in üzerinden geçen üç günün ardından Haluk Levent şaka yollu olarak "Bana bir parti ismi bulun . Partiyi kuruyorum. Bak söz verdiniz "parti kur oy verelim" diye .. Tüm oylar benim partiye tamam mı?" tweet'ini attı.

PARTİNİN ADI: AHBAP

Haluk Levent'in tweet'inin ardından hayranları hemen parti ismi aramaya başladı. Önce "Anadolu Rock Partisi" ismi uygun görülürken ardından "Anadolu Halk ve Barış Partisi" (AHBAP) adında karar kılındı.

Haluk Levent'in şaka yollu başlattığı parti kurma planı gerçeğe dönüşür mü bilinmez ama sanal partiye şimdiden amblem önerileri gelmeye başladı.



