Bir Tır Dolusu Yardım Dualarla Halep'e Gönderildi

SEVMEKDER, AK Parti İl Kadın Kolları ve Kızılay Sakarya Şube Başkanlığınca toplanan 1 tır dolusu yardım, dualarla Halep'e gönderildi.



Sevgi Mektebi Derneği (SEVMEKDER), AK Parti İl Kadın Kolları ve Kızılay Sakarya Şubesi Başkanlığınca bir süredir toplanan kışlık giysi, ayakkabı, oyuncak ve battaniyeler paketler halinde hazırlandı. Hazırlanan paketler sabah saatlerinde TIR'a yüklenerek, dualar eşliğinde Suriye'nin Halep kentine götürülmek üzere yola çıktı.



Kızılay Sakarya Şubesi Başkanı Zahit Tiryaki, "İnsanlık onuru için kardeşlerimizin yardımlarına koşuyoruz. Elimiz, gönlümüz onların yanında. Suriyeli kardeşlerimizin her daim yanındayız. Yardımlarımızla birlikte dualarımızı da gönderiyoruz" dedi. - SAKARYA