Bir Tenor Aranıyor

Cleveland Grand Opera Topluluğu, Verdinin 'Otello' operasını sahneleyecektir.

Bir Tenor Aranıyor

Cleveland Grand Opera Topluluğu, Verdinin 'Otello' operasını sahneleyecektir. Tiyatronun yöneticisi Henry Saunders, daha fazla izleyici çekebilmek amacıyla ünlü tenor Tito Merelli ile anlaşmış, oldukça yüksek fiyattan tüm biletler satılmış, temsil ve sonrasında otelde yapılacak kokteyl için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır... Tito Merelli, o gün öğle saatlerinde başlayacak genel prova ve aynı akşam yapılacak prömiyer için büyük bir heyecanla beklemektedir. Bu temsil, ünlü tenorun Amerika'daki ilk temsili olacaktır. Saunders'in kızı Maggie ile yardımcısı ve topluluğun her işine bakan Max, bu bekleyişi, büyük bir otelin Tito Merelli için ayrılan lüks odasında sürdürmektedirler. Az sonra Saunders da odaya gelir. Tito geç kalmış, endişeler başlamıştır. Çalan telefon operada çıkan sorunlardan ilkinin habercisidir... Otel odasındaki gerginlik iyiden iyiye arttığında bu kez telefon iyi bir haber için çalar. Tito Merelli otele gelmiştir. Ancak, yalnız geleceği sanılan ünlü tenor, eşi Maria ve bir dizi sürprizi de beraberinde getirmiştir. Saunders ve Max'in her şeyi yoluna koyma çabalarına karşılık, Saunders'in kızı Maggie, Cleveland Grand Opera'nın sopranosu Diana, Opera Derneği Başkanı Julia ve otelin Bellboy'unun sürprizlerinin de katkısıyla ortalık iyiden iyiye karışır. Aşk, dostluk, zaaf, çıkar ilişkileri, kıskançlıklar ve yanlış anlamaların tempolu koşuşturmasında komik olaylar hızla birbirini izlemeye başlar...

SOLİSTLER;

MAX K.OKAN BAŞEL

MAGGIE MİNE KURTOĞLU, OLÇA BORA

SAUNDERS TAMER AYKUT

TITO A.OĞUZ SIRMALI

MARIA ASLIHAN YILDIRIM

JULIA S.KIRGIZ DENEME

DIANA FİLİZ KIRATLI

BELLBOY UMUT KOSMAN, EMRE ULUOCAK


Süre: 2 Perde, 120 dk


Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Dekor: M.TALAT AYHAN


Işık: TAHSİN ÇETİN, BÜLENT ARSLAN


Koreografi: M.YEŞİM OKTAR


Kostüm: N.GAZAL ERTEN


Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=378

7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Detaylar :

İl : Tekirdağ

İlce : Merkez

Mekan : Atatürk Kültür Merkezi Hasan Saka Salonu

Mekan Adresi : PK 61080

Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Bir Tenor Aranıyor

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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