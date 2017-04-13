Bir Taşla İki Kuş!

Almanya'da üretilen Sealander, hem karada hem denizde kullanılıyor. Karada karavan özelliği olan Sealander denizde de şık bir tekne olarak kullanılıyor.



İsterseniz romantik bir akşam yemeği yiyin, isterseniz kimsenin görmediği koyları, kıyaları keşfedin, isterseniz eviniz yanınızda uzaklara seyahat edin.



Kalacak yere para ödemeden hayatınız boyunca yaz-kış, gece-gündüz, denizde ya da karada dilediğiniz gibi gezin.



Sealander dört metre uzunluğunda ve 168 cm genişliğinde.



Sealander'a sahip olarak, tek seferde hem tekne, hem ev, hem de araba alma şansınız oluyor...