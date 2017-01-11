Fenerbahçe Müzesi'nde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini çalmaya çalışan bir kişi, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
Sabah saatlerinde Fenerbahçe Müzesi'ni gezmeye gelen bir kişi, 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını çalmaya çalışırken yakalandı. Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde ziyarete açık olan Fenerbahçe Müzesi'ne gelen bir şahıs, 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasının olduğu bölüme giderek, camı kırıyor ve kupayı alıyor. Durumu fark eden güvenlik güçleri ise kaçmaya çalışan kişiyi yakalıyor ve adli işlemler için polise teslim ediyor" denildi. - İSTANBUL
Bir Taraftar, Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Kupasını Çalmaya Çalıştı
Fenerbahçe Müzesi’nde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini çalmaya çalışan bir kişi, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
Fenerbahçe Müzesi'nde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini çalmaya çalışan bir kişi, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
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