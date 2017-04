Bir sürpriz onu "mutlu" etti

Elazığ'a 90 kilometre uzaklıktaki köyleri ziyaret eden Vali Murat Zorluoğlu'nun, kaza sonrası yatağa bağımlı kalan 15 yaşındaki Mehmet'in evine gitmesi, onun mutlu olmasına yetti

Ziyaret sonrası konuşan 15 yaşındaki Mehmet,"Yalnız olmadığımızı hissettim"



ELAZIĞ - Elazığ'da geçtiğimiz yıl trafik kazasında boynu kırılıp omuriliği zedelendiği için yatağa bağımlı kalan 15 yaşındaki Mehmet Sert, Vali Murat Zorluoğlu'nun beklenmedik ziyareti ile mutlu oldu. Vali Zorluoğlu'nun ziyaretinin kendisine iyi geldiğini ifade eden Mehmet,"Yalnız olmadığımızı hissettim" dedi.

Cevdet ve Gül Sert çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan 15 yaşındaki Mehmet, 12 Mayıs 2016 tarihinde ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında boynu kırılarak omuriliği zedelenmesi sonucu yatağa bağımlı kaldı. Hastanede tedavi sürecinin ilk kısmı biten Mehmet, imkansızlıklar nedeniyle ailesiyle birlikte Kovancılar'daki evlerinden Elazığ'a yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Palu ilçesine bağlı Taştek Köyü Karacabağ mezrasındaki evlerine yerleşti.

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, beraberinde eşi Sevcan Zorluoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'la birlikte Palu ilçesi ve ilçeye bağlı Andılar ile Taştek köyünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında yatağa bağımlı yaşayan Mehmet Sert'in durumundan haberdar olan Vali Zorluoğlu beraberindekilerle aileye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Zorluoğlu, baba Cevdet Sert'e iş ayarlayarak, ailesiyle birlikte Mehmet'in okulu bulunan Kovancılar ilçesine taşınması ve tedavisinin daha rahat yapılması için talimat verdi. Kaza öncesinden okulda çok başarılı olduğu öğrenilen Mehmet'in, teknolojiden uzak kalmaması için Elazığ TSO Başkanı İdris Alan'da ona tablet hediye etti.

"Her zaman Mehmet'in yanında olacağız"

Mehmet'i evinde ziyaret ettiğini belirten Vali Murat Zorluoğlu," Mehmet büyük bir kaza geçirmiş, maalesef yatağa mahkum kalmış. Ekonomik olarak mağdur durumda olan ailemizle devlet olarak ilgileneceğiz. Gencimizin tedavisini Ankara'da GATA'da devam ettireceğiz. Eğitimine de devam edebilmesi için babasına, Mehmet'in okula gittiği Kovancılar ilçesinde iş ayarlayacağız. Mehmet için bundan sonra hayat daha kolay olacak. Ben Mehmet'in eninde sonunda yürüyeceğine inanıyorum, onunda inanması gerekiyor. Tıbbın yardımıyla, devletin desteği ile Mehmet hayatını kendi başına sürdürebilecek bir noktaya gelir, bizde sürekli yanında olmaya gayret göstereceğiz" dedi.

Valinin gelişinin kendileri için sürpriz olduğunu ifade eden baba Cevdet Sert, valinin hem kendisine bir iş imkanı sağlanacağını, hem de oğlunun daha iyi şartlarda tedavisinin yapılacağını ve okula gidebileceğini söylediğini aktardı.

"Yalnız olmadığımızı hissettim"

Yaşadığı kazayı anlatan 15 yaşındaki Mehmet ise, boynunun kırılması sonucu bacaklarının tutmadığını aktardı.

Ocak ayına kadar ilk tedavisinin yapıldığını dile getiren Mehmet Sert," Tedavi için tekrar Ankara'ya gideceğim. Doktorlar iyi bir fizik tedavi olduğum zaman iyileşebileceğimi söyledi" diye konuştu.

Valinin kendisini ziyareti ile ilgili nereden haberi olduğunu bilmediğini ifade eden Mehmet;" Bize gelişi sürpriz oldu. Geldi bize her konuda yardımcı oldu. Babama iş verdi, bana tedavim ve okulumla ilgili yardımcı oldu. Yalnız olmadığımızı hissettim" diyerek duygularını aktardı.