Bir Suç Şebekesi Daha Çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü: "Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı"



ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde satışı ve ticareti yaptıkları tespit edilen 29 şahsa yönelik yapılan operasyonda, 21 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Konuyla ilgili EGM'den yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde satışı ve ticareti yaptıkları tespit edilen 29 şahsa yönelik 12 Nisan günü saat 06.00'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı" denildi.

Açıklamaya göre, 4 dedektör köpekle şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda; 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet pompalı tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, tüfek ve tabancalara ait çok sayıda mühimmat, 3 adet taarruz bıçağı, 4 adet tarihi eser olarak değerlendirilen sikke, 14 kök hint keneviri bitkisi, 5.4 gr kenevir tohumu, 8 gr esrar maddesi, 13 fişek eroin maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, 1 adet polis yeleği ve kelepçe, 1 adet yeşil reçeteli hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 100 TL ele geçirildi.

EGM'nin sosyal medya hesaplarında, operasyonla ilgili "Bir Suç Şebekesi Daha Çökertildi" başlıklı klip yayınlandı. (OED-