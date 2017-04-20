Bir Sonraki İş Modelini Sizin Küçük İşletmeniz Belirleyebilir"

Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat, "Dijital artık hayatımızda ve sadece daha da hızlanarak günlük hayatımızda ve iş yapış biçimlerimizde yer alacak, iş yapış modellerimizi değiştirecek. Belki de bir sonraki iş modelini sizin küçük işletmeniz belirleyecek" diyor.