Bir Sonraki Durağımın Avrupa Olmasını İstiyorum"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta sahasında görev yapan Oğulcan Çağlayan, kulübünde kendini ispatladıktan sonra Avrupa'da futbol oynamak istediğini söyledi.



Yeşil-mavili takımın Antalya'da yaptığı kampta, AA muhabirine açıklamada bulunan Oğulcan, büyük hedefleri bulunduğunu ve bu hedeflere ulaşmak için çok çalışması gerektiğinin bilincinde olduğunu kaydetti.



Basında adı Inter, Borussia Dortmund ve Ajax gibi kulüplerle geçen Oğulcan, bu haberlerin çıkmasının normal olduğunu dile getirerek, "Çünkü sürekli uluslararası arenada maçlara çıkıyorum. 16 Yaş Altı Milli Takımı'ndan beri ay-yıldızlı formayı giyiyorum. Şu an Ümit Milli Takım'ın oyuncusuyum. Avrupa Şampiyonası oynuyoruz, oralara çok sayıda futbolcu izleme ekibi geliyor. Ancak bu haberler beni etkilemiyor." dedi.



Çaykur Rizespor'da düzenli olarak forma giydiğini hatırlatan 20 yaşındaki oyuncu, "Bundan sonra skora daha fazla katkı yapan, kazanan bir Oğulcan olmayı hedefliyorum. Bir sonraki durağımın Avrupa olmasını istiyorum. Antrenmanda da gördünüz, çalışma bitti hocam beni hala koşturdu. Benim iyiliğim için bunları yaptırıyor. Başka hocalar gibi 'Antrenman bitti, gidiyoruz.' diyebilir. Hikmet hoca ile çalıştığımız için kendimi çok şanslı hissediyorum." şeklinde görüş belirtti.



"Bruma'yı izlerken keyif alıyorum"



Avrupa liglerini yakından takip ettiğini aktaran Oğulcan, "Avrupa'da oyun tarzına en yakın lig hangisi?" sorusuna şu cevabı verdi:



"İngiltere Premier Lig'in temposu çok yüksek ama orada milli takımda son 2 yılda yüzde 75 oynama kriteri var. O lige gitmek biraz daha zor. Bruma, İspanya Ligi'ne gitti, döndükten sonra herkes bambaşka bir Bruma izliyor. Ben de Bruma'yı izlerken keyif alıyorum. Yurt dışı, bir oyuncuya çok şey katıyor. Çok önemli ve futbolcuya değer katacak ligler var. Şu an birebir adam eksiltme, dripling ve kontra ataklara etkili çıkma konusunda kendime güveniyorum."



Her genç oyuncunun büyük hayallerinin bulunduğunu vurgulayan Oğulcan Çağlayan, az sayıda futbolcunun bu hayallerine ulaşabildiğini ifade etti.



Genç oyunculardan 'Real Madrid, Chelsea ya da Barcelona'da oynamak istiyorum.' sözlerinin sıkça duyulduğunu söyleyen Oğulcan, "Real Madrid'de oynamak isterim ama gerçekçi olmak gerekiyor. Şu anda Çaykur Rizespor'un oyuncusuyum ve oraya ulaşmak için çok büyük çaba sarf etmeliyim. Bazı şeyler konuşarak olmaz. Birçok genç oyuncu Barcelona, Chelsea, Real Madrid gibi dünyanın dev takımlarında oynamak istediğini söylemiştir ama acaba şu an neredeler?" diye konuştu.



"Beklentiler bende baskı oluşturmuyor"



Ümit Milli Takım formasını da giyen Oğulcan, ligin ikinci bölümünde beklentileri karşılamak için maçlarda tüm gücünü ortaya koyacağının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hikmet hocamızla her zaman konuşuyoruz. Sezonun ilk bölümünü 3 asistle tamamladım, ikinci bölümde daha çok asist yapan, gol atan, skora daha fazla katkı yapan bir Oğulcan izlettirmek istiyorum. Olması da gerekiyor, çünkü bu kulübün bana yaptığı bir yatırım var ve benim de bunun karşılığını vermem gerekiyor. Taraftarın, hocamın, yönetimin benden beklentileri var. Bunun altında kalmak istemiyorum. Beklentiler bende baskı oluşturmuyor."



Başarı için kendisi kadar takımın performansının da önemli olduğuna değinen genç futbolcu, "Futbol bireysel bir oyun değil, takım oyunu. Takım ligi iyi bir yerde bitirirse, ben de iyi bir oyuncu olarak anılacağım. Ancak takım ligi kötü bir yerde bitirirse 10-15 gol atsam da bir anlam ifade etmez." şeklinde konuştu.



"Ligi rahat bir yerde bitirmek istiyoruz"



Ligin ilk bölümünün kendileri için puan olarak çok iyi geçmediğini dile getiren Oğulcan, "90. dakikalardan sonra kaybettiğimiz birçok puan oldu. Biraz şanssızdık ama bahanelere sığınmıyoruz. Gelişmekte olan, genç, yetenekli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. İkinci bölümde daha çok puan alıp, galibiyet serisi yakalayarak, ligi rahat bir yerde bitirmek istiyoruz. Alanyaspor maçıyla ligin ikinci bölümüne iyi bir şekilde başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Takımın golcü oyuncusu Leonard Kweuke ile uyumlarının iyi olduğunu aktaran Oğulcan, şöyle devam etti:



"Kweuke takım için önemli bir oyuncu ama tam olarak hazır değil. Sakatlığı geçti ancak yüzde 50-60'ıyla oynuyor. Performansını biraz daha arttırdığı zaman bize çok daha büyük katkısı olacak. Neler yapabileceğini geçen sene tüm futbolseverler gördü. Kadromuzda Jakop Jantscher, Recep Niyaz, Özgür Çek gibi kaliteli oyuncularımız da var."



"Drogba gibi bir vakıf kurmak istiyorum"



Oğulcan Çağlayan, kendi bölgesinde oynayan Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu izlemekten zevk aldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Önceki takımlarımda santrfor olarak oynuyordum, bu nedenle Didier Drogba'yı da çok beğeniyorum. Sadece saha içinde yaptıklarıyla değil, saha dışında yaptıklarıyla da. Kendine ait bir vakfı var, insanlara yardım ediyor, parasını boşa harcamıyor. Parasını insanlara yardım ederek kullanması çok güzel bir davranış. Ben de yüksek miktarlarda para kazandıktan sonra Drogba gibi bir vakıf kurmak istiyorum."