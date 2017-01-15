Bir Seyyah Sahaf: 'Parkinson Şeref'

KAAN BURAK ŞEN - İstanbul'u bir seyyah gibi gezen Şeref Görülmüş, en ücra köşelerde bulduğu kitapları bile değerlendirilmesi için sahaflara götürüyor.



Geçmişte metal müzik grubu "Parkinson"da yer aldığı için hala "Parkinson Şeref" olarak tanınan 53 yaşındaki Görülmüş, hurdacılarda ve kağıt depolarında bile kitap arıyor.



Kitap arayışı sırasında geçirdiği kazalar sonucunda başından yaralanan hatta kaburgaları kırılan Görülmüş, yine de tutkusunun peşinden gidiyor.



Karikatürist Bülent Üstün, "Karikatürün ta kendisi" olarak tanımladığı Görülmüş'ü AA muhabirine anlatırken, "Şeref, ben Kötü Kedi Şerafettin'i çizmeye başladığım süreçte Şerafettin'in kendisine çok benzediğini söyledi. Kötü Kedi Şerafettin'de Şeref, dokuz canlılık açısından bir miktar var." diye konuştu.



Şeref Görülmüş'ün bir çizgi film karakterine benzediğini, çok yüksek bir yerden baş üstü düşmesine rağmen kısa sürede iyileştiğini belirten Üstün, "Hayata tutunabilmesi hayranlık uyandıran bir şey." ifadelerini kullandı.



Sahaf Murat Uncu ise Görülmüş ile kitap ve müzik kaynaklı eski bir dostluklarının olduğunu dile getirerek, "Dışarıdan bakıldığında bu dünyaya ait değilmiş gibi gözüküyor ama bu dünyanın çok içerisinde. Şeref, folklorik olarak buralıdır, Beyoğlulu, Nişantaşılı, İzmirli, Manisalıdır. Birçok yere aittir yani Şeref." dedi.



"Önceden kitap alışverişi daha yoğundu"



"Parkinson Şeref" ise seyyah sahaflığı sırasında İstanbul'u neredeyse karış karış gezdiğini söyledi.



Çocukken matbaada çalıştığını, hafta sonları ise kitap tezgahı açarak kitap sattığını anlatan Görülmüş, kitap tutkusunun küçük yaşlarda başladığını aktardı.



Sahaflık yaparken farklı insanlarla tanışmanın ve onlarla iç içe olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Görülmüş, "Kitap bulmak için sürekli geziyorum. Hurdacılardan ve kağıt depolarından bile kitap buluyorum. Önceden kitap alışverişi oldukça yoğun bir seyirde ilerliyordu. Teknolojinin gelişmesiyle insanların kitap okuma oranında yoğun bir değişim oldu." diye konuştu.



Şeref Görülmüş, kitap aşkının devam ettiğini ve kitap arayışını sürdürdüğünü belirterek, "Enis Batur, İlber Ortaylı, Fatma Girik ve Orhan Pamuk gibi isimler de zamanında benden kitap aldı." şeklinde konuştu.



Daha önce müzikle ilgilendiğini ve müziğin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Görülmüş, bütün kazandığı parayı gitarlara, prova yapılan yerlere verdiğini ifade etti.