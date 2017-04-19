Bir Şehnaz Oyun
I. Dünya Savaşı öncesi müttefik ülkelerin İstanbul'a geldiği günlerde zaptiye amiri Recep efendinin yanında çalışan saf Müştak'a, pansiyonda çalışan Şehnaz aşık olmuştur.
I. Dünya Savaşı öncesi müttefik ülkelerin İstanbul'a geldiği günlerde zaptiye amiri Recep efendinin yanında çalışan saf Müştak'a, pansiyonda çalışan Şehnaz aşık olmuştur. Hurşit ise, Şehnaz'ı kendi pavyonunda çalıştırmak istemektedir ve bu yolda her şeyi göze alır.
Yazan : Turgut ÖZAKMAN
Yöneten : Kadir YÜKSEL
Yönetmen Yrd : Aynur ERDOĞAN Filiz ÇOLAKLAR
Dekor : Gülabi TURAN
Kostüm Tasr. : Senem YÜKSEL
Kostüm : MASAL KOSTÜM
Beste : Cem İDİZ
Dans : Hakan ÇELİK
Müzik : Agah EROĞLU
Solist : Özlem KATIRCI
Oynayanlar
Kadir YÜKSEL, Aynur SEREN, Evrim ZEYTİNOĞLU, Tufan KATIRCI, Gülabi TURAN, Hikmet YAZICIOĞLU, Aynur ERDOĞAN, Filiz ÇOLAKLAR, Sercan AKDOĞAN, Hakan YILMAZ, Hilmiye BİŞİREN, Ayten KORLAR, Seza TUFAN, Tunç TOKER, Adem CAYMAZOĞLU, Cumhur TÜRKAN, Mustafa KOCACIKLI, Yiğit TİMUR
Detaylar :
İl : Kocaeli
İlce : Izmit
Mekan : Sabancı Kültür Sitesi
Mekan Adresi : Karabaş Mah.
Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Bir Şehnaz Oyun
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır