Bir Şehnaz Oyun

I. Dünya Savaşı öncesi müttefik ülkelerin İstanbul'a geldiği günlerde zaptiye amiri Recep efendinin yanında çalışan saf Müştak'a, pansiyonda çalışan Şehnaz aşık olmuştur. Hurşit ise, Şehnaz'ı kendi pavyonunda çalıştırmak istemektedir ve bu yolda her şeyi göze alır.



Yazan : Turgut ÖZAKMAN



Yöneten : Kadir YÜKSEL



Yönetmen Yrd : Aynur ERDOĞAN Filiz ÇOLAKLAR



Dekor : Gülabi TURAN



Kostüm Tasr. : Senem YÜKSEL



Kostüm : MASAL KOSTÜM



Beste : Cem İDİZ



Dans : Hakan ÇELİK



Müzik : Agah EROĞLU



Solist : Özlem KATIRCI



Oynayanlar



Kadir YÜKSEL, Aynur SEREN, Evrim ZEYTİNOĞLU, Tufan KATIRCI, Gülabi TURAN, Hikmet YAZICIOĞLU, Aynur ERDOĞAN, Filiz ÇOLAKLAR, Sercan AKDOĞAN, Hakan YILMAZ, Hilmiye BİŞİREN, Ayten KORLAR, Seza TUFAN, Tunç TOKER, Adem CAYMAZOĞLU, Cumhur TÜRKAN, Mustafa KOCACIKLI, Yiğit TİMUR