Bir Şehnaz Oyun

I. Dünya Savaşı öncesi müttefik ülkelerin İstanbul'a geldiği günlerde zaptiye amiri Recep efendinin yanında çalışan saf Müştak'a, pansiyonda çalışan Şehnaz aşık olmuştur.

Bir Şehnaz Oyun

I. Dünya Savaşı öncesi müttefik ülkelerin İstanbul'a geldiği günlerde zaptiye amiri Recep efendinin yanında çalışan saf Müştak'a, pansiyonda çalışan Şehnaz aşık olmuştur. Hurşit ise, Şehnaz'ı kendi pavyonunda çalıştırmak istemektedir ve bu yolda her şeyi göze alır.

Yazan                        : Turgut ÖZAKMAN

Yöneten                     : Kadir YÜKSEL

Yönetmen Yrd            : Aynur ERDOĞAN Filiz ÇOLAKLAR

Dekor                         : Gülabi TURAN

Kostüm Tasr.              : Senem YÜKSEL

Kostüm                       : MASAL KOSTÜM

Beste                          : Cem İDİZ

Dans                           : Hakan ÇELİK

Müzik                          : Agah EROĞLU

Solist                          : Özlem KATIRCI

Oynayanlar

Kadir YÜKSEL, Aynur SEREN, Evrim ZEYTİNOĞLU, Tufan KATIRCI, Gülabi TURAN, Hikmet YAZICIOĞLU, Aynur ERDOĞAN, Filiz ÇOLAKLAR, Sercan AKDOĞAN, Hakan YILMAZ,  Hilmiye BİŞİREN, Ayten KORLAR, Seza TUFAN, Tunç TOKER, Adem CAYMAZOĞLU, Cumhur TÜRKAN, Mustafa KOCACIKLI, Yiğit TİMUR

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

5
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads