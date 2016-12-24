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Bir Savcı Daha Fetö'den Tutuklandı
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Kerkük'teki Sivillerin Kaçışı Sürüyor
Bir Savcı Daha Fetö'den Tutuklandı
Bir Savcı Daha Fetö'den Tutuklandı
24 Aralık 2016 Cumartesi 23:17
Muş'un Malazgirt İlçesi Cumhuriyet Savcısı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.
Muş'un Malazgirt İlçesi Cumhuriyet Savcısı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.
Kaynak:
Dunya.com
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