Bir Şair Bir Evlenme

Hakan Salınmış,'ın yönettiği "Bir Şair Bir Evlenme" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Bir Şair Bir Evlenme

Hakan Salınmış,'ın yönettiği "Bir Şair Bir Evlenme" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

İbrahim Şinasi'nin "Şair Evlenmesi" oyununun düzenlenmesi üzerine sahnelenmiştir. Oyunun Yönetmeni Hakan Salınmış, Müzik çalışmalarını yöneten Fatih Veli Ölmez, Oyunda kullanılan resimler Ressam Aslı Kutluay tarafından kara kalem çalışılmıştır.

Oyuncular: Hakan Salınmış, Aylin Saraç, Altan Alkan, Elif Gizem Aykul, Burçin Yalçın, Özge Yıldırım, Adem Doğar.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : Tiyatro 1112 Garaj

Mekan Adresi : ATB Sitesi K Blok No: 271

Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Bir Şair Bir Evlenme

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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