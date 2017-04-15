Hakan Salınmış,'ın yönettiği "Bir Şair Bir Evlenme" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



İbrahim Şinasi'nin "Şair Evlenmesi" oyununun düzenlenmesi üzerine sahnelenmiştir. Oyunun Yönetmeni Hakan Salınmış, Müzik çalışmalarını yöneten Fatih Veli Ölmez, Oyunda kullanılan resimler Ressam Aslı Kutluay tarafından kara kalem çalışılmıştır.



Oyuncular: Hakan Salınmış, Aylin Saraç, Altan Alkan, Elif Gizem Aykul, Burçin Yalçın, Özge Yıldırım, Adem Doğar.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Yenimahalle



Mekan : Tiyatro 1112 Garaj



Mekan Adresi : ATB Sitesi K Blok No: 271



Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Bir Şair Bir Evlenme



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır