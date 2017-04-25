Bir Rekor Daha! Borsa İlk Kez 94 Bini Aştı

Açılışta BIST 100 endeksi 414,62 puanlık artışla tarihi zirve olan 94.217,43 puana çıkarken, bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,57 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 3,36 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,24 ile bilişim oldu.

DOLAR BAZINDA ÇOK DÜŞÜK

TL bazında rekorların kırılmasına karşın endeksin dolar bazında hala 26 bin puan ile çok düşük seviyelerde bulunduğunu ifade eden analistler, dolar bazlı tarihi zirve olan 51 bin 70 puan göz önüne alındığında getiri potansiyelinin devam ettiğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde hedefin kısa vadede 95 bin, orta vadede ise 100 bin seviyesinin olacağını belirtiyor.

PİYASALARDA RALLİ

Küresel piyasalarda da ralli yaşanıyor. New York borsası, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun tamamlanmasının piyasalarda yarattığı olumlu havayla dün yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi 5 bin 977,99 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Fransa'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un oyların yüzde 23,9'unu alarak seçimden birinci sırada çıkmasına işaret eden uzmanlar, bunun Euro Bölgesi'nin dağılması ihtimalini azalttığına dikkati çekerken, yatırımcıların bunu olumlu karşıladığını vurguladı.

Macron, güçlü bir Fransa ile AB'nin yeniden inşasının da önceliği olacağı mesajını vermişti.

DOLAR İÇ PİYASADA 2 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Dolar/TL Fransa seçimlerinin gelişen ülke para birimlerinde yarattığı iyimserlikle 2 ayın en düşük seviyelerinde işlem gördü. Kapalıçarşı'da 3,5760 liradan alınan dolar 3,5780 liradan satılıyor. 3,8860 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,8880 lira olarak belirlendi.