Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam cezasının geri getirilmesine CHP destek vermezse bunun için de referandum a gidilebileceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Şanlıurfa'daydı. 11 Nisan Meydanında büyük ve coşkulu bir kalabalığa hitap eden Erdoğan, sık sık, izdiham yaşanmaması için uyarılarda bulundu. Kabalığın "İdam isteriz sloganları" üzerine Erdoğan, bu konudaki fikrini daha önce beyan ettiğini hatırlatarak, "16 Nisan'da 'evet'le sandıklar patladığı takdirde hemen ardından parlamentoya idamla ilgili karar taslağı inşallah gelecek. Sayın Bahçeli 'evet' diyor, Sayın Yıldırım aynı, Kılıçdaroğlu da geçenlerde eğer yanlış duymadıysam o da 'Ben de desteklerim' dedi. Herhalde destekler değil mi? Desteklemezse ne olur? Bir referandum da onun için yaparız" dedi.



Erdoğan'ın hedefinde, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanındaki görüntüleri ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Cumhurbaşkanı, "Ey Kılıçdaroğlu, tanklar orada. Seni ışıldaklı bir araba geliyor, tankların önünden alıyor. Sen orada darbecilerle görüşüyorsun. Ondan sonra o arabaya atlayıp, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidiyorsun" dedi ve neden kaçıp gittiğini sordu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yıllardır parlamenter sistemin sorunlarıyla uğraştığını da ekleyerek, "Türkiye sistem değişimini keşke daha önce yapsaydı. Bu gecikmenin bedelini hep birlikte ağır bir şekilde ödedik" diye konuştu.



(İHA)