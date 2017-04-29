Bir Picasso
Bir Picasso, tiyatroseverlerle buluşuyor.
Bir Picasso, tiyatroseverlerle buluşuyor.
Jeffrey Hatcher' ın, tüm sahnelenmelerinde büyük beğeni toplayan, popüler oyunlarından biri bu kez Tiyatrodor yorumuyla sahnede. Yönetmenliğini Murat Şen' in üstlendiği oyunun konusu 1941 yılında Paris' te geçer: Nazi işgali altındaki Fransa' da, hayatını Paris' te sürdüren ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso ile, Nazi Almanya' sının kültür bakanlığı sorumlusu olan Bayan Fischer arasında, sanatın, politikanın ama en önemlisi kadın-erkek ilişkisinin, zaman zaman ironik ve kesinlikle çarpıcı bir dille işlendiği, yarı tarihsel yarı kurgusal öyküsü… Sahne ve kostüm tasarımında H.Sahra Kınay imzası olan oyunun oyuncuları Murat Şen ve Suzan Acun.
TİYATRODOR
Yazan: Jeffrey Hatcher
Yöneten: Murat Şem
Çeviren: Eda Söylerkaya
Sahne ve Kostüm Tasarım: H. Sahra Kınay
Işık Tasarım: Hakan Özipek
Oynayanlar: Murat Şen, Suzan Acun
Asistan: Erden Tunatekin
Türü: Dram
Oyun süresi: 120 dk.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Ali Suavi Sokağı (Sanatçılar Sokağı), No: 7
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Bir Picasso
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır