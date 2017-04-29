Bir Picasso, tiyatroseverlerle buluşuyor.



Jeffrey Hatcher' ın, tüm sahnelenmelerinde büyük beğeni toplayan, popüler oyunlarından biri bu kez Tiyatrodor yorumuyla sahnede. Yönetmenliğini Murat Şen' in üstlendiği oyunun konusu 1941 yılında Paris' te geçer: Nazi işgali altındaki Fransa' da, hayatını Paris' te sürdüren ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso ile, Nazi Almanya' sının kültür bakanlığı sorumlusu olan Bayan Fischer arasında, sanatın, politikanın ama en önemlisi kadın-erkek ilişkisinin, zaman zaman ironik ve kesinlikle çarpıcı bir dille işlendiği, yarı tarihsel yarı kurgusal öyküsü… Sahne ve kostüm tasarımında H.Sahra Kınay imzası olan oyunun oyuncuları Murat Şen ve Suzan Acun.



TİYATRODOR



Yazan: Jeffrey Hatcher



Yöneten: Murat Şem



Çeviren: Eda Söylerkaya



Sahne ve Kostüm Tasarım: H. Sahra Kınay



Işık Tasarım: Hakan Özipek



Oynayanlar: Murat Şen, Suzan Acun



Asistan: Erden Tunatekin



Türü: Dram



Oyun süresi: 120 dk.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Nazım Hikmet Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Ali Suavi Sokağı (Sanatçılar Sokağı), No: 7



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Bir Picasso



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır