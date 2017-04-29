Bir Picasso

Bir Picasso, tiyatroseverlerle buluşuyor.

Bir Picasso

Bir Picasso, tiyatroseverlerle buluşuyor.

Jeffrey Hatcher' ın, tüm sahnelenmelerinde büyük beğeni toplayan, popüler oyunlarından biri bu kez Tiyatrodor yorumuyla sahnede. Yönetmenliğini Murat Şen' in üstlendiği oyunun konusu 1941 yılında Paris' te geçer: Nazi işgali altındaki Fransa' da, hayatını Paris' te sürdüren ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso ile, Nazi Almanya' sının kültür bakanlığı sorumlusu olan Bayan Fischer arasında, sanatın, politikanın ama en önemlisi kadın-erkek ilişkisinin, zaman zaman ironik ve kesinlikle çarpıcı bir dille işlendiği, yarı tarihsel yarı kurgusal öyküsü… Sahne ve kostüm tasarımında H.Sahra Kınay imzası olan oyunun oyuncuları Murat Şen ve Suzan Acun.

TİYATRODOR

Yazan: Jeffrey Hatcher

Yöneten: Murat Şem

Çeviren: Eda Söylerkaya

Sahne ve Kostüm Tasarım: H. Sahra Kınay

Işık Tasarım: Hakan Özipek

Oynayanlar: Murat Şen, Suzan Acun

Asistan: Erden Tunatekin

Türü: Dram

Oyun süresi: 120 dk.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Ali Suavi Sokağı (Sanatçılar Sokağı), No: 7

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Bir Picasso

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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