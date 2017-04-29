Bir özür, bir teşekkür

"İzmir'i Keşfet" toplantısında konuşan TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, "Benim Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na bir özür borcum var. 'Fuar İzmir'i yapacağım' dediğinde, 'rüyasını görüyor, hülyasını anlatıyor?' demiş ve inanmamıştım. Çok yanlış düşünmüşüm. O nedenle Sayın Başkan'dan özür diliyorum. İzmir'de büyük bir iş başardı. Sektörüm adına kendisine özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğin final toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Başarmanın şartı güvendir. Kafanıza bir şeyi takarsanız, çalışırsanız ve güven tesis edip umut olursanız, başaramayacağınız bir şey yok! Biz İzmir'de önce güven tesis ettik. Sonra işler giderek hızlanmaya başladı. Elbette bitmedi ama hep beraber başarabileceğimizi öğrendik. Ankara ve İstanbul'un çok zayıf takip ettiği İzmir'i en iyi Avrupa Birliği izliyor. Bizim İzmir'de neler yaptığımızı Türkiye'deki siyasetçiler bilmiyor ama Avrupa ve Avrupa Birliği yakından takip ediyor" diye konuştu.

İzmir taassuba karşı bir vaha

Yerelde kalkınma hedefi ile çıktıkları yolda "İzmir Modeli" diye bir kalkınma modeli yarattıklarını ve bu modeli tüm yerel yönetimlere, merak edenlere aktarabilmek için bir kitap hazırladıklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Hayata geçirdiğimiz projeleri başka bir şehirde başarabilir miydim? Koşullar uygunsa tabi ki başarırdık ama İzmir gibi kolay olmazdı. Çünkü İzmir farklı bir kent. İzmir özgürlük. İzmir taassuba karşı bir vahadır. İzmir yaşamayı seven ama aynı zamanda çalışan, üreten bir kenttir. İzmir aydınlık insanların yaşadığı, ödeme ahlakıyla, değerlerine sahip çıkmasıyla, iş disipliniyle farklı bir kenttir. Biz zeybek oyunlarını tek tek oynuyoruz ama kol kola çalışıp, kol kola üretiyoruz. İzmir yaşayan ve yaşanılacak kenttir. İzmir'de yaşamaktan, İzmir'de belediye başkanlığı yapmaktan büyük onur, büyük gurur duyuyorum" dedi.

Bu kent "Türkiye'nin ışığı"

Toplantıda konuşan TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, emekliliğinde Foça ya da Urla'ya yerleşmek istediğini belirtti. Ulusoy "Benim Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na bir özür borcum var. Başkanımız 'Fuar İzmir'i yapacağım' dediğinde, 'rüyasını mı görüyor, hülyasını mı anlatıyor?' demiş ve inanmamıştım. Çok yanlış düşünmüşüm. O nedenle Sayın Başkan'dan çok özür diliyorum. İzmir'de büyük bir iş başardınız. Sektörüm adına da özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, "İzmir Kurtuluş Savaşı'nın başladığı ve sona erdiği bir kent. Bu yüzden İzmir'in hepimiz için önemli bir yeri var. Aziz Kocaoğlu'nun başkanlığında İzmir, Türkiye'nin ışığı ve geleceği anlatan bir modern kent olmuş. Gurur duydum. Kendisine kutluyorum" diye konuştu.

İZTAV Başkan Yardımcısı ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş ise İzmir'e kruvazör gemisi ile gelen 6 bin kişiyle yaptıkları bir anketi hatırlatarak, kenti gören herkesin zihninde "Güzel İzmir" algısı oluştuğunu söyledi.