Bir Oyun Gibi

Tiyatro emekçilerinin yaşamını ve hayatta karşılaştıkları zorlukları anlatan bir komedi.

Bir Oyun Gibi

Tiyatro emekçilerinin yaşamını ve hayatta karşılaştıkları zorlukları anlatan bir komedi.


Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Dekor: BARIŞ GEREN, GÜRKAN ÖZKAN


Işık: BÜLENT ÇEVİK


Kostüm: ECEM UĞRAL


Oyuncular: AYŞEGÜL TEKTEN, RABİA BOZDEMİR GÜN, ALİ GÜN, H. SADİ MASTAR


Yazan: HALUK IŞIK


Yöneten: H. SADİ MASTAR


Web Sitesi: http://www.sanatfabrikasi.com.tr

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : Balıkesir

İlce : Ayvalık

Mekan : Sanat Fabrikası

Mekan Adresi : Fevzipaşa-Vehbibbey Mah. Barbaros Cad. 4. Sok. No: 1

Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Bir Oyun Gibi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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