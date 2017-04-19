Tiyatro emekçilerinin yaşamını ve hayatta karşılaştıkları zorlukları anlatan bir komedi.





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Dekor: BARIŞ GEREN, GÜRKAN ÖZKAN





Işık: BÜLENT ÇEVİK





Kostüm: ECEM UĞRAL





Oyuncular: AYŞEGÜL TEKTEN, RABİA BOZDEMİR GÜN, ALİ GÜN, H. SADİ MASTAR





Yazan: HALUK IŞIK





Yöneten: H. SADİ MASTAR





Web Sitesi: http://www.sanatfabrikasi.com.tr



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Balıkesir



İlce : Ayvalık



Mekan : Sanat Fabrikası



Mekan Adresi : Fevzipaşa-Vehbibbey Mah. Barbaros Cad. 4. Sok. No: 1



Başlangıç Saati : 20.04.2017 16: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Bir Oyun Gibi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır