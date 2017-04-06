Bir Oyun Gibi
Tiyatro emekçilerinin yaşamını ve hayatta karşılaştıkları zorlukları anlatan bir komedi.
Tiyatro emekçilerinin yaşamını ve hayatta karşılaştıkları zorlukları anlatan bir komedi.
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Dekor: BARIŞ GEREN, GÜRKAN ÖZKAN
Işık: BÜLENT ÇEVİK
Kostüm: ECEM UĞRAL
Oyuncular: AYŞEGÜL TEKTEN, RABİA BOZDEMİR GÜN, ALİ GÜN, H. SADİ MASTAR
Yazan: HALUK IŞIK
Yöneten: H. SADİ MASTAR
Web Sitesi: http://www.sanatfabrikasi.com.tr
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : Balıkesir
İlce : Ayvalık
Mekan : Sanat Fabrikası
Mekan Adresi : Fevzipaşa-Vehbibbey Mah. Barbaros Cad. 4. Sok. No: 1
Başlangıç Saati : 06.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 06.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Bir Oyun Gibi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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