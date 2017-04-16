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Bir Ortaçağ Filminin Setindeymiş Gibi
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Bir Ortaçağ Filminin Setindeymiş Gibi

Ada ülkesi Malta, tarihsel mirası, uzun yaz dönemi, kültürel zenginlikleri ve lezzetli mutfağıyla dört mevsim ziyaret edilmeye değer bir güzergah...

Bir Ortaçağ Filminin Setindeymiş Gibi

Ada ülkesi Malta, tarihsel mirası, uzun yaz dönemi, kültürel zenginlikleri ve lezzetli mutfağıyla dört mevsim ziyaret edilmeye değer bir güzergah...

Kaynak: Dunya.com

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