Bir Öğrenci de Sen Okut" Kampanyasına Destek

Türk Kızılayı Kadın Kolları Edirne Şubesi üyeleri, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.



Türk Kızılayı Kadın Kolları Edirne Şube Başkanı Rüçhan Zıpkınkurt, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversitede başlatılan "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyasına yiyecek ve giyecek yardımı yapacaklarını belirtti.



Tabakoğlu da ziyaretten ve desteklerinden dolayı kadın kolları üyelerine teşekkür etti.