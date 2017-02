Bir Mont Bir Bot Kampanyasını Devam Ediyor

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın eşi Gülsen Kara, 'bir mont, bir bot' yardım kampanyası ile toplanan malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında bizzat görev alıyor.



Bir Mont Bir Bot kampanyasını başlatan ve yardımların dağıtılmasıyla bire bir ilgilenen Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın eşi Av. Gülsen Kara sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara katılıyor. Gerçek ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar yardımları ulaştırıp bu soğuk kış günlerini ailelerin sıcak geçirmesine yardımcı olmaya çabalayan Gülsen Kara'ya Milletvekili Hilmi Dülger'in eşi Dr. Dilek Dülger de eşlik ediyor. İhtiyaç sahiplerini ziyaret eden Kara ve Dülger, yatağa mahkum 28 yaşında Mehmet Şahin'in evini ziyaret etti.



Gence hasta yatağı hediye eden Kara ve Dülger, herkesin rahat ve huzurlu bir şekilde yatağında uyuyabilmesi için çevredeki benzer durumdaki insanlara yardım çağrısında



Yeni ve rahat yatağına kavuşan gencin mutluluğu gözlerinden okundu. Av.Gülsen Kara ve Dr. Dilek Dülger, her zaman ve her koşulda ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini belirtti. - KİLİS