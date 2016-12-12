Bir Model, Müzisyen ve Oyuncu: Leyla Lydia Tuğutlu Kimdir?

Leyla Lydia Tuğutlu 29 Ekim 1989 Berlin doğumludur. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızıdır. İlk okula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatura da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı.

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE OYNADI

Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Es-Es Dizisi'nde İrem karakterini canlandırdı. Atvde yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı.

ÇAĞATOY ULUSOY İLE BAŞROL OYNADI

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırmşıtır. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşmıştır. Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini canlandırıdı.

MISS TURKEY 2008 TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLDİ

Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu. Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da 'Princess' ödülüne layık görülmüştür. Fashion TV Moda Oskarları 2007'de "Gelecek vaad eden model" seçildi