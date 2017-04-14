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Bir Milletvekilinin Aylık Maliyeti 62 Bin TL'
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Bir Milletvekilinin Aylık Maliyeti 62 Bin TL'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Bir milletvekilinin maliyeti aylık 62 bin 650 liradır.

Bir Milletvekilinin Aylık Maliyeti 62 Bin TL'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Bir milletvekilinin maliyeti aylık 62 bin 650 liradır. Artırmak istedikleri 50 milletvekilin 5 yıllık devlete maliyeti ise en az 187 milyon 950 bin lira." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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