Bir Mahallenin Daha Altyapısı Yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesinde bulunan Tokmaklı Mahallesinde içme suyu hatlarındaki yenileme işlemine başlamasının ardından kanalizasyon hattını da sağlıklı bir sisteme kavuşturmak için mahallede çalışmalarını yürütüyor.



Manisa il genelinde sağlıklı altyapı ağları ile mahalleleri refaha kavuşturan MASKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ediyor. MASKİ ekipleri, Köprübaşı Tokmaklı Mahallesinde 2 bin 350 metrelik içme suyu hattı yenileme çalışmalarında sona yaklaşırken, mahallenin kanalizasyon hattı yenileme işlerine de başladı. 3 bin 300 metre uzunluğundaki hat için ilk kepçe vuruldu. Köprübaşı MASKİ Sorumlusu Enver Çetin de mahallede yapılan çalışmaları yakından takip etti.



"Planlı yapılan çalışmalar sayesinde sağlıklı hatlara kavuşuyoruz"



Tokmaklı Mahalle Muhtarı Kudret Gelmez, mahallelerinde devam eden yenileme çalışmalarıyla eski hatların sıkıntısından kurtulacakları için MASKİ'ye teşekkür etti. Gelmez, "Eski içme suyu ve kanalizasyon hatlarımız 90'lı yılların başında yapılmıştı. Sağlıksız ve yüzeye yakın döşenen hatlar nedeniyle sürekli sıkıntı çekiyorduk. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarımızda patlaklar meydana geliyordu. Zaten mahallemizin sadece yarısında hat vardı. Sağolsun MASKİ ekipleri mahallemize gelip incelemede bulundular. Ardından çalışmalar başladı. Planlı yapılan çalışmalar sayesinde sağlıklı hatlara kavuşuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun" dedi. - MANİSA