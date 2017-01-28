Bir Kültür Politikamız Var mı ?

Bir Kültür Politikamız Var mı ? etkinliği 2017-01-28 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Bir Kültür Politikamız Var mı ?

Bir Kültür Politikamız Var mı ? etkinliği 2017-01-28 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Kaynak: Etkinlik.io

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