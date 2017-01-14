Dünyagöz Vakfı ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğinde, görme engellilere yönelik "Konuşan Kitaplar" projesine destek amacıyla "Bir Kitap da Siz Seslendirin" etkinliği gerçekleştirildi.



Görme engellilerin sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak ve sesli kitapların sayısının artmasına katkı sağlamak üzere, 7-14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, Etiler'deki Dünyagöz Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı.



Etkinlikte konuşan Dünyagöz Vakfı Genel Müdürü Ceren Teoman, göz hastalıklarından korunmayı, tanı ve tedavi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmayı, göz sağlığı alanında ilerleme ve gelişmeleri takip ederek ülke yararına sunmayı amaçladıklarını söyledi.



Teoman, "Bir Kitap da Siz Seslendirin" etkinliğine değinerek, "Belediye çalışanları örnek ses kayıtlarını verecek. Ses kayıtları değerlendirildikten ve uygunlukları belirlendikten sonra seçecekleri kitapları kütüphanemize bağışlayacak ve engelli dostlarımıza sesleriyle ışık olacak. Huzurlarınızda kendilerine gösterdikleri destek için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kitap okumayı seven ve en önemlisi de eserlerin ulaşılabilirliğini sağlamak isteyen herkesi de bu özel projemizde yer almaya davet ediyorum." diye konuştu.



Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Semra Canoğulları da görme engellilere ışık olacakları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Belediye çalışanları ve gönüllülerin örnek ses kayıtlarının alındığı etkinliğe katılan görme engellilere beyaz baston hediye edildi.



Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Merkezi (GETEM) danışmanlığında gerçekleştirilen "Konuşan Kitaplar" projesi kapsamında, Dünyagöz Etiler ve Ataköy şubelerinde kurulan özel ses alma odalarında hikayeden romana, şiirden bilimsel makalelere kadar pek çok kitap seslendirilerek GETEM Kütüphanesine bağışlanıyor.