Görme engellilerin sorunlarına karşı toplumda farkındalık oluşturmak ve sesli kitapların sayısının artmasına katkı sağlamak üzere düzenlenen etkinlikte, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Semra Canoğulları, belediye çalışanları ve gönüllülerin örnek ses kayıtları alındı. Konuşan Kitaplar projesinin gönüllülerin sesleriyle hayat bulduğunu belirten Dünyagöz Vakfı Genel Müdürü Ceren Teoman "Beşiktaş Belediye'sinin katkıları bizim için çok değerli. Kitap okumayı seven herkesin okuyucu olabildiği projemize tüm halkımızın desteğini bekliyoruz" dedi.

Dünyagöz Vakfı'nın 7-14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftası kapsamında düzenlediği "Bir Kitap da Siz Seslendirin" etkinliği, Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Semra Canoğulları, Dünyagöz Vakfı Genel Müdürü Ceren Teoman, belediye çalışanları, görme engelliler ve gönüllülerin katılımıyla Dünyagöz Etiler Hastanesi konferans salonunda 14 Ocak, Cumartesi günü gerçekleşti.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Semra Canoğulları, "Konuşan Kitaplar" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Beşiktaş Belediyesi olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışma konuları doğrultusunda projelerini desteklemeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda Görme Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve bilgiye erişimlerini desteklemek amacıyla Dünyagöz Vakfı'nın "Bir Kitap da Siz Seslendirin" etkinliği kapsamında ses kayıtlarımızı verdik. Türkiye'de yaşayan görme engelli vatandaşlarımıza sesimizle ışık olacağımız için çok mutluyuz".

1921 yılında Londra'da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının, dış dünyanın kendisini fark etmesi için bastonunu beyaza boyamasıyla oluşmuş engelli hareketi Beyaz Baston'un dünyada her yıl Ocak ayının ikinci haftası 7-14 Ocak tarihleri arasında anıldığını belirten Dünyagöz Vakfı Genel Müdürü Ceren Teoman "Dünyagöz Vakfı olarak 2013 yılında Dünyagöz çalışanları, hastaları ve hasta yakınlarının kitap seslendirmesiyle "Konuşan Kitaplar" projemizi başlattık. Bugün sayısı 151'e ulaşan gönüllülerimizin seslendirdikleri kitaplarımız görme engelli okuyucularımızla buluşmaya devam ediyor". Bir Kitap da Siz Seslendirin" etkinliğimiz kapsamında Beşiktaş Belediyesi, projemize sesleri ile hayat verdi. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Ceren Teoman, aynı zamanda kitap okumayı seven, dilbilgisi kurallarına önem veren, en önemlisi de eserlerin ulaşılabilirliğini sağlamak isteyen herkesi bu projede yer almaya davet ettiklerini belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Merkezi (GETEM) danışmanlığında gerçekleşen Konuşan Kitaplar projesi için Dünyagöz Etiler ve Dünyagöz Ataköy şubelerinde tüm teknik altı yapısı ve akustik sistemi ile kurulan özel ses alma odaları yer alıyor. Bu odalarda hikâyeden romana, şiirden bilimsel makalelere kadar pek çok kitap seslendirilerek GETEM kütüphanesine bağışlanıyor. "Bir Kitap da Siz Seslendirin" etkinliği kapsamında düzenlenen törende ayrıca katılan görme engellilere beyaz baston hediye edildi.