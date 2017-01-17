Bir Katlanabilir Cep de Microsoft'tan!

Microsoft, katlanabilen ve açıldığında tablet-tarzı bir cihaza dönüşebilen bir cihaza ait patenti için ödül kazandı.



Patenti ilk olarak 16 Ekim 2014'te alan şirket, Birleşmiş Milletler Patent ve Marka Ofisi tarafından 10 Ocak 2017'de ödüllendirildi. İlk olarak MSPoweruser tarafından bulunan resimleri haber içerisinde görebilirsiniz.







Aklınız karışmasın, patentin içinde bir birine benzeyen bir kaç cihaz fikri var, ancak hepsindeki temel fikir aynı, katlanabilir ve açılabilir akıllı telefon. Patentin içinde hem iki, hem de üç ekrana sahip iki adet katlanabilir cihaz dikkat çekiyor.







Ancak şunu da unutmamak lazım; Microsoft gibi büyük şirketler düzenli olarak bu tarz farklı fikirlerin patentlerini alıyor. Ancak bu patentlerin çok azı uygulamaya koyulup piyasaya sürülüyor. Bir patenti alma işlemi sadece fikri mülkiyeti korumak adına atılan bir adım, gelecek için bir önlem olmaktan ibaret.



Microsoft sadece patent lisansları sayesinde her yıl milyarlarca dolar kazanıyor. Yani patentleri güven altına almak, bu fikirleri üretmeseler de şirketlere gelir sağlıyor.